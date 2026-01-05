Mientras Nicolás Maduro comparece ante la justicia en Estados Unidos, acusado de narcotraficante, se da una paradoja flagrante: las organizaciones de derechos humanos del país reclaman contra Trump por capturar a Maduro, y la Justicia de este propio país -Argentina- pide la extradición del venezolano para ser indagado, aquí, en Buenos Aires, por violar los derechos humanos.

Efectivamente, el fiscal Carlos Stornelli pidió hoy, como se informara en este medio, la extradición del derrocado “de facto” presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la Argentina, para ser indagado por violaciones de derechos humanos, tras una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) que logró frenar la visita a Buenos Aires prevista el año anterior por el líder venezolano.

La presentación fue formulada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos, en el expediente donde Maduro está imputado, y tiene orden de captura internacional vigente.

Esto ocurre mientras organizaciones por los derechos humanos, como la APDH, participan de las movilizaciones sindicales, de agrupaciones de izquierda, y del kirchnerismo, que protestan por la intervención militar de Estados Unidos que se focalizó en capturar a Maduro y su esposa, trasladarlos a ese país, y hacerlos comparecer ante la justicia de Nueva York.