Con una inversión superior a los 960 millones de pesos, el Gobierno de la provincia del Neuquén puso en marcha las obras de reacondicionamiento del edificio de la Escuela Primaria N° 7 “Tomás Falkner” de Junín de los Andes, en la región Lagos del Sur.

La intervención, informada por el Ministerio de Infraestructura, se ejecutará en un plazo estimado de seis meses y alcanza a uno de los establecimientos educativos más antiguos de la localidad.

Qué trabajos se realizarán en la Escuela 7

Según se detalló oficialmente, la obra contempla una intervención integral sobre el edificio escolar.

Cambio total del techo

El trabajo principal será el reemplazo completo de la cubierta existente, que alcanza una superficie de 1.610 metros cuadrados. Debido a la antigüedad de la construcción y a los materiales originales, el techo presenta roturas que no admiten reparaciones parciales.

Mejoras en sanitarios, cocina y sistema eléctrico

Además, se realizarán:

Mejoras en el núcleo sanitario , con una superficie de 50 metros cuadrados .

Refacciones en la cocina , de 42 metros cuadrados .

Readecuación eléctrica integral de todo el edificio escolar.

Estas tareas apuntan a mejorar las condiciones de higiene, seguridad y uso cotidiano de los espacios.

Obras exteriores y veredas

El proyecto incluye también la construcción de una nueva vereda perimetral, con una superficie total de 345 metros cuadrados. Las actuales veredas presentan desniveles y deterioro por socavamiento del terreno natural.

Una institución clave para Junín de los Andes

La Escuela Primaria N° 7 “Tomás Falkner” cuenta actualmente con una matrícula de 342 estudiantes. Fue creada en abril de 1897, cuando inició sus actividades con 28 alumnos.

Un censo escolar realizado en 1885 y elevado al entonces gobernador del territorio neuquino, Manuel Olascoaga, sentó las bases para su creación, convirtiéndola en la primera escuela estatal de Junín de los Andes.

Entre sus directores más reconocidos figuran Margarita Miralles, Carlos Ríos, Vicente Urquiza, Carolina Peralta y Sara Esther Yerio.

Plan provincial de obras escolares

Desde el Ministerio de Educación se recordó que en diciembre se puso en marcha un plan de mantenimiento e intervenciones mayores en escuelas de toda la provincia, que se desarrolla mayormente durante el período estival.

Este programa prevé una inversión aproximada de 70 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa en distintos puntos del territorio neuquino.