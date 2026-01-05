La detención de al menos siete periodistas y trabajadores de prensa en Caracas generó una fuerte denuncia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que alertó sobre un nuevo avance contra la libertad de expresión en Venezuela. Los hechos ocurrieron durante la cobertura de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta, en inmediaciones de la Asamblea Nacional y zonas aledañas.

Según informó el gremio, las detenciones se produjeron entre la mañana y las primeras horas de la tarde, mientras los comunicadores realizaban tareas informativas. Hasta el momento, tres de las personas arrestadas fueron liberadas, aunque el sindicato exigió que todos los periodistas que continúan privados de su libertad sean liberados de manera inmediata.

Desde el SNTP advirtieron que la situación se da en un contexto de grave crisis política, institucional y social, y remarcaron que no es posible avanzar hacia una salida democrática si persisten prácticas como la persecución, la censura y las detenciones arbitrarias. En ese sentido, recordaron que la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho al trabajo son derechos humanos básicos, reconocidos por la Constitución venezolana y por tratados internacionales.

El sindicato también sostuvo que la detención de periodistas por su labor informativa constituye una violación directa a la libertad de prensa, y alertó que este tipo de acciones buscan intimidar, silenciar voces críticas y fomentar la autocensura. A esta situación se suma, según denunciaron, el bloqueo de más de 60 medios digitales, una medida que calificaron como censura estructural y que limita el acceso de la sociedad a información diversa.

Finalmente, el SNTP reiteró su pedido de libertad inmediata para todos los periodistas detenidos y llamó a las autoridades a garantizar condiciones básicas para el ejercicio del periodismo, en un escenario donde el derecho a informar y a estar informados vuelve a quedar en el centro de la preocupación pública.