Este lunes se desarrolló la Etapa 2 del Rally Dakar 2026, en el tercer día de competencia. El tramo consistió en 400 kilómetros de especial y 102 de enlace, que unió Yanbu y Al-Ula, en Arabia Saudita.

La jornada, que comenzó en la madrugada argentina, tuvo un nuevo triunfo argentino en la categoría Challenger. El mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, se quedaron con la etapa. Completaron el recorrido en 4 horas 26 minutos 49 centésimas, con este tiempo quedaron terceros en la general, a 3 minutos de la punta en el acumulado de las dos etapas disputas, ya que el prologo no sumó tiempos.. También hubo otra presencia argentina en el podio: el navegante Augusto Sanz, acompañando al neerlandés Puck Klaassen quedaron terceros, a 3 minutos 57 segundos del ganador.

En tanto, en la divisional Rally2, el neuquino Juan Santiago Rostan finalizó en la 31° posición, a 1 hora, 8 minutos 59 centésimas del ganador, su mejor resultado desde el inicio de la competencia. El piloto de 30 años completó el tramo en 5 horas, 26 minutos y 29 segundos. En la general se ubica 37°. Además, Leonardo Cola fue 43° (1 hora 22 minutos 55 centésimas) y está en la 41° posición en el acumulado.

El neuquino Rostan sigue en carrera, se ubica entre los primeros 30 de su categoría de motos

El pampeano de 25 de Mayo David Zille, radicado en Neuquén desde hace dos décadas, terminó la etapa en la cuarta colocación. El pampeano, junto a Sebastián Cesana, ganaron la primera etapa, y quedaron a 9 minutos y 24 segundos de la punta en este segundo tramo. Lideran la general, con una ventaja de 1 minuto 58 segundos sobre el sudafricano Yasir Seaidan. Por su parte, el matrimonio cordobés, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones de la categoría en 2025, terminaron décimo a 18 minutos 40 segundos y se ubican sextos en la tabla acumulada.

En Side By Side, Manuel Andujar y Andrés Frini terminaron decimoterceros y se ubican décimos en la general, a 34 minutos del líder. Por otra parte, Benjamín Pascual sigue arriba en la clasificación de Future Mission 1000, una de las categorías innovadoras del Dakar.