Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde comenzó formalmente el proceso judicial en su contra por narcoterrorismo y otros delitos federales de extrema gravedad. En su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos, el líder chavista rechazó todos los cargos y aseguró que es un “prisionero de guerra”.

Durante la audiencia inicial, Maduro afirmó ante el juez que fue capturado en su casa de Caracas y ratificó su postura de no culpabilidad frente a las acusaciones que lo señalan como presunto responsable de una red internacional dedicada al tráfico de drogas y al uso de armas de guerra. El tribunal fijó una nueva instancia judicial para el 17 de marzo, fecha hasta la cual permanecerá detenido en una prisión federal de Brooklyn.

El caso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, quien encabeza el proceso que investiga una supuesta estructura criminal de alcance internacional, con presuntos vínculos con cárteles mexicanos, grupos armados colombianos y organizaciones delictivas venezolanas. Según la acusación, esa red habría utilizado el narcotráfico como herramienta para operar contra intereses estadounidenses.

El traslado de Maduro al tribunal se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, que incluyó vehículos blindados, helicópteros y el cierre de calles en Manhattan. El mandatario venezolano estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos por presunta colaboración logística y financiera con la organización investigada.

La defensa del presidente venezolano informó que, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante. Mientras tanto, Maduro permanece alojado en una cárcel federal de máxima seguridad destinada a detenidos por causas de alta complejidad.

Las imputaciones en su contra incluyen conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína a gran escala y posesión de armas de guerra, delitos que, de ser probados, podrían derivar en condenas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua. De acuerdo con especialistas, las penas podrían acumularse y superar ampliamente los 50 años de cárcel.

Las acusaciones fueron formuladas en 2020 y apuntan a que el líder chavista habría encabezado durante años una organización conocida como el Cartel de los Soles, cuya existencia es negada por el gobierno venezolano y puesta en duda por algunos analistas. Sin embargo, para la Justicia estadounidense, se trata de una estructura criminal enquistada en sectores del Estado y de las fuerzas de seguridad.

El avance del juicio abre un escenario inédito en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, con implicancias políticas, diplomáticas y judiciales de alcance internacional.