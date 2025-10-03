El ladero de “Pequeño J” llegó a Argentina ¿cuál fue su primera reacción?

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen de Florencio Varela, arribó en la noche del jueves al aeropuerto de El Palomar, confirmaron las autoridades, y este viernes será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas.

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

En ese sentido, la comitiva policial salió a las 11 desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17.Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y tras cargar nuevamente combustible en Salta llegaron a la misma terminal aérea 23:11.

El detenido pasó la noche en la Jefatura Departamental La Matanza y este viernes será indagado por Arribas.

Ozorio está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Al llegar a Argentina, uno de los efectivos le consultó cómo había sido el vuelo. “Bien”, respondió todavía en la butaca de la aeronave. A sus lados, dos policías del grupo GEOF lo aseguraban. El efectivo le informó que había llegado a Argentina y que quedaba a disposición del Estado argentino y del Juzgado que interviene en el caso -el N°4 de Garantías de La Matanza-.

Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue expulsado por Perú luego de haber sido detenido la mañana del martes en el barrio Los Olivos, en Lima.

“Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, sostuvo Ozorio después de que un detective de la Policía Nacional de Perú le pusiera las esposas. El joven tenía pedido de captura internacional por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela.

¿Qué sucederá con "Pequeño J"?

A diferencia de Ozorio, Pequeño J no será expulsado. Al ser un ciudadano peruano detenido en su país, será sometido a un proceso de extradición que puede demorar varios meses o más de un año.

Según informaron autoridades de Perú, quedará preso en un penal a la espera de la extradición. Este viernes enfrentará una audiencia de identificación y luego será alojado en un penal donde permanecerá unos 60 días a la espera de la documentación pertinente para que se avance con la extradición.