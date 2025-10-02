Antes de ser detenido, “Pequeño J” dejó mensajes escalofriantes a su novia

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y uno de los principales acusados por el triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, envió un audio a su novia poco antes de ser detenido, según informaron fuentes a TN. En la grabación, registrada entre el viernes y sábado pasado, el narco le decía: “Esperá a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”.

En el mismo mensaje, “Pequeño J” agregó: “Y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie. No quiero que veas lo que pasa. Te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te quiero ver estresada ni triste”. Horas antes de su captura, dejó además un mensaje escrito con fibrón en la puerta de una vivienda de Isidro Casanova allanada por la Policía Bonaerense: “Tu Dios te ama… si te metés conmigo te metés con Dios”.

Según los investigadores, Valverde Victoriano fue el autor intelectual de los asesinatos, aunque no disparó. La hipótesis apunta a que lideraba una organización narco transnacional con operaciones en la Villa 1-11-14 y el sur del conurbano bonaerense. A pesar de la gravedad de los hechos, no contaba con antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú, debido a que evitaba involucrarse de manera directa en los crímenes, explicaron los fiscales.

El sospechoso fue capturado mientras intentaba escapar oculto en un camión de pescado sobre la Panamericana Sur, tras un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol, facilitado por el rastreo de su celular. La detención se concretó como parte de la investigación en curso sobre la red narco y los asesinatos de Florencio Varela.