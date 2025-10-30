En un operativo realizado este jueves en el barrio Eluney de Centenario, las autoridades encontraron diversos elementos de interés para una investigación en curso, entre ellos ropa, calzado y una bomba de agua, además de una importante cantidad de droga. El procedimiento, llevado a cabo por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y efectivos de la Comisaría 52 de Centenario, se realizó en el marco de una investigación vinculada a hechos delictivos.

Durante las diligencias, se procedió al secuestro de prendas de vestir y calzado, así como una bomba de agua de color verde, retenida bajo carácter prejudicial. Estos elementos serán analizados para determinar su posible conexión con el caso que se investiga.

Asimismo, en el transcurso del allanamiento, se dio intervención al personal de Antinarcóticos, quienes encontraron cuatro envoltorios y 46 cigarrillos armados de cannabis sativa. La droga, con un peso total de 37 gramos, fue secuestrada para su posterior peritaje.

Intervino personal de Antinarcóticos

El operativo, que se desarrolló en el barrio Eluney, resultó en la demora de un hombre sospechoso. El mismo fue trasladado para su correspondiente identificación y declaración. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer la posible relación de los objetos y la droga incautada con los sospechosos involucrados en los ilícitos, y reforzar las acciones de prevención en la zona.