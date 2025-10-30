En un operativo de control realizado en la terminal de ómnibus de Bariloche, agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) detectaron alcoholemia positiva en un conductor profesional que debía realizar un servicio de transporte estudiantil hacia Villa La Angostura. El micro tenía previsto trasladar a 48 alumnos, pero el viaje se demoró luego de que el chofer arrojara 0,17 gramos de alcohol por litro de sangre en el test preventivo.

Ante el resultado positivo, el conductor fue inmediatamente desafectado y reemplazado por otro profesional habilitado. Según confirmaron fuentes oficiales, la CNRT labró el acta de infracción correspondiente, en cumplimiento del protocolo que rige para el transporte de pasajeros. La intervención de los agentes evitó que el micro saliera de Bariloche con el conductor original, garantizando la seguridad de los estudiantes y acompañantes.

Desde el organismo nacional destacaron que, en lo que va del año, ya se realizaron más de 80 mil controles a vehículos de carga y de pasajeros en la región patagónica, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial. Los controles incluyen verificación de documentación, estado técnico de las unidades y testeos de alcoholemia, tanto en terminales como en rutas nacionales.

Cabe recordar que en Río Negro rige el principio de tolerancia cero respecto al consumo de alcohol. Según la normativa vigente, cualquier nivel detectable de alcohol en sangre implica la inmediata inhabilitación temporal del conductor para prestar servicio. En este caso, el test reveló un nivel de alcoholemia que, aunque bajo, fue suficiente para que el chofer fuera reemplazado antes de iniciar el viaje.