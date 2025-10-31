Recuperaron en Cipolletti una camioneta robada en Neuquén y detuvieron a un hombre con pedido de captura

Durante este jueves, personal de la Comisaría 32° de Cipolletti logró recuperar una camioneta de reparto que había sido robada en la ciudad de Neuquén y detuvo a un hombre que presentaba pedido de captura vigente. El operativo se concretó en el barrio El Trabajo, tras el aviso recibido por el comando Radioeléctrico sobre la presencia del vehículo en calles cipoleñas.

La denuncia inicial indicaba que el rodado, perteneciente a una empresa distribuidora de snacks con sede en Neuquén capital, había sido sustraído a un empleado y que se encontraba circulando por Cipolletti. Un móvil de la Unidad 32° salió en búsqueda del vehículo y logró ubicarlo semi oculto en un domicilio de calle Buenos Aires, donde fue divisado desde la vereda.

Al llegar al lugar, una persona salió del interior del inmueble y autorizó el ingreso al predio. Junto a él se encontraba otro hombre, quien fue detenido en el acto por aplicación del artículo 11 A) de la Ley 5.184. Una vez en la unidad policial, se consultó su situación en el sistema y se confirmó que tenía un pedido de captura vigente desde el 20 de octubre, emitido por la Fiscalía 8 de Cipolletti.

Durante la inspección del domicilio, también se halló un segundo vehículo, un Fiat Palio de color rojo, que presentaba pedido de secuestro activo desde la misma fecha, solicitado por la Comisaría 3° de Neuquén capital. Se dio intervención al Gabinete de Criminalística y se notificó a la Fiscalía en turno, a cargo del Juan Escalada.

Ambos vehículos fueron trasladados a la base policial, precintados en presencia de testigos y quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de la orden correspondiente para su requisa. El detenido permanece alojado en la Comisaría 32° en calidad de capturado, mientras avanza la investigación judicial.