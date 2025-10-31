Choque fatal en Ruta 151: una mujer murió en un accidente con múltiples vehículos

Una mujer murió en la noche de este jueves como consecuencia de un choque múltiple ocurrido en Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 23.5, en el ingreso al Paraje El 15, entre las localidades de Cordero y Barda del Medio. El siniestro involucró un camión, un automóvil y una motocicleta, y generó una intensa movilización de los equipos de emergencia.

Según los primeros reportes, la víctima viajaba como acompañante en la moto y falleció en el lugar producto del impacto. Las causas del accidente aún no fueron determinadas, y se aguarda la intervención de peritos especializados para establecer la mecánica del hecho. El tránsito en la zona fue restringido mientras en el lugar trabajó personal de Salud, Bomberos Voluntarios de Barda del Medio y efectivos de la Policía de Tránsito de Río Negro, quienes coordinaron el operativo de emergencia y brindaron apoyo a los familiares de los involucrados. También se dio intervención a la Fiscalía para iniciar las actuaciones judiciales.

La investigación se encuentra en curso y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la identidad de la víctima, el estado de los demás involucrados y las condiciones en que se produjo el siniestro.

El hecho generó conmoción en la región, dada la gravedad del impacto y la pérdida de una vida humana. Los vecinos solicitaron precaución a quienes circulan por la zona, especialmente en sectores donde la visibilidad y la señalización pueden verse afectadas.