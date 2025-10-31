Autopsia y pericias en marcha tras la muerte de un soldado en una práctica militar en Bariloche

La muerte de un joven cabo del Ejército Argentino durante una práctica de natación en Bariloche generó conmoción en el ámbito militar y abrió una investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias del hecho. Ulises Hernán Rivas, de 27 años, participaba del Curso de Cazador de Montaña, considerado el más exigente de la fuerza, cuando se descompensó en el agua y no logró ser reanimado. El Ejército confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial y expresó su profundo pesar por lo ocurrido.

El episodio tuvo lugar este jueves, alrededor de las 6 de la mañana en el Club Los Pehuenes, ubicado sobre la Avenida Pioneros, en el kilómetro 7,6. Rivas se encontraba realizando ejercicios acuáticos junto a otros integrantes de la Escuela Militar de Montaña “Teniente General Juan Domingo Perón”, cuando sufrió una descompensación súbita. Sus compañeros le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar y lograron estabilizarlo momentáneamente. Sin embargo, volvió a descompensarse minutos después y fue trasladado en una ambulancia del Ejército al Hospital Privado Regional (HPR), donde los médicos continuaron con las tareas de reanimación, sin éxito.

La causa fue caratulada como “muerte dudosa” por el Ministerio Público Fiscal, que ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. En un primer momento se barajó la hipótesis de un paro cardiorrespiratorio, pero desde el hospital se indicó que el llamado de emergencia alertaba sobre “una persona con un golpe en la cabeza por maniobras de supervivencia bajo el agua y asfixia”. Esta información abrió nuevas líneas investigativas que serán analizadas por la Fiscalía Federal de Bariloche.

El Curso de Cazador de Montaña es una instancia de formación especializada que se desarrolla en condiciones extremas, con entrenamientos físicos y técnicos de alta exigencia. Está destinado a soldados voluntarios y suboficiales que buscan capacitarse en operaciones en terreno montañoso, con prácticas que incluyen supervivencia, escalada, navegación, tiro, resistencia y actividades acuáticas. La Escuela Militar de Montaña, ubicada en el kilómetro 9 de la Avenida Bustillo, es reconocida por su trayectoria en la formación de tropas de elite.

Ulises Hernán Rivas era oriundo de la provincia de Buenos Aires y había sido destinado a la guarnición andina como parte de su proceso de formación. Según fuentes del Ejército, contaba con apto médico vigente y había superado las etapas previas del curso sin inconvenientes. Su participación en la práctica acuática formaba parte del módulo de supervivencia en ambientes hostiles, una instancia que exige preparación física, control respiratorio y dominio técnico en el agua.

La investigación judicial incluye el relevamiento de testimonios de los instructores, compañeros de curso, personal médico y autoridades del club donde se realizó la práctica. También se analizarán los protocolos de seguridad aplicados durante la actividad, los tiempos de respuesta ante la emergencia y las condiciones del entrenamiento. La autopsia será clave para determinar si existió algún factor externo, una lesión previa o una falla orgánica que haya desencadenado el desenlace fatal.

