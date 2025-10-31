Una mujer fue arrestada en la provincia de Santiago del Estero tras ser acusada de provocar la muerte de su hija de 9 años al administrarle clonazepam, un medicamento que la madre consumía debido a antecedentes de trastornos psiquiátricos.

El cuerpo de la niña fue hallado por sus abuelos en la vivienda familiar, quienes al encontrarla sin signos de vida dieron aviso inmediato a las autoridades locales.

Según las primeras pesquisas, la menor se encontraba al cuidado de su madre en el momento del fallecimiento. Las sospechas surgieron luego de que se determinara que la noche anterior la mujer le suministró tres pastillas de clonazepam.

Mujer detenida mientras se continúa con la investigación

Mientras continúa la investigación, la mujer permanecerá detenida. La fiscal coordinadora Natalia Saavedra destacó que “la autopsia será clave para establecer puntualmente las causas del fallecimiento y en base a eso direccionar la investigación”.

A simple vista, no se observaron señales de violencia en el cuerpo de la niña, aunque las autoridades aguardan los resultados de la necropsia que se realiza en la Morgue Judicial para confirmar esta impresión.

Por el momento, la causa se investiga bajo la carátula de “homicidio calificado por el vínculo”, aunque esta puede ser modificada en función de los hallazgos que arrojen las pericias.