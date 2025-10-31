Una mujer hospitalizada: un auto perdió el control y chocó contra un poste de luz

La noche del jueves terminó con un fuerte susto en la zona norte de la capital neuquina, donde un auto perdió el control y se estrelló contra un poste en la rotonda que conecta la avenida Raúl Alfonsín con la avenida del Trabajador.

El impacto, que se produjo alrededor de las 22:30, provocó serios daños en el vehículo y dejó a una mujer herida, quien fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón por personal del SIEN.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el auto Ford blanco se desplazaba a alta velocidad por Alfonsín cuando el conductor habría intentado esquivar una Fiat Fiorino que circulaba más lentamente. La maniobra brusca terminó con el vehículo fuera de control, subido a la vereda y con el frente completamente destruido tras golpear un poste de alumbrado público.

“Se escuchó un golpe fuertísimo y después vimos el auto hecho pedazos”, relató una persona que se acercó para auxiliar a los ocupantes.

Minutos después, personal policial acordonó la zona para ordenar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Afortunadamente, el choque ocurrió en un horario de baja circulación, lo que evitó una tragedia mayor.

En el lugar quedaron a la vista las consecuencias del siniestro: el capot hundido, el parabrisas estallado y restos de vidrio y plástico esparcidos sobre el asfalto.

La policía trabaja para determinar las causas exactas del accidente y establecer si hubo exceso de velocidad o pérdida de control por parte del conductor.