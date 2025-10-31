Su amiga lo echó de la casa, se enojó y la mató de un tiro con una tumbera: pasará 14 años en la cárcel

Una sentencia que provoca enojo

Franco Nazareno Montoya fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio de su amiga Valeria Roxana Lobos. La pena se definió mediante un acuerdo de partes que redujo el tiempo de cárcel que solicitaban la fiscalía y la querella, que habían pedido entre 19 y 20 años.

El tribunal, integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Luis Giorgetti y Juan Pablo Encina, dictó la condena unánime por homicidio agravado con uso de arma de fuego. La decisión, aunque formalmente cerró el caso, dejó una sensación de indignación en la comunidad por la brutalidad del crimen.

El episodio que terminó con otra vida

El 12 de octubre de 2024, en Centenario, Montoya y la víctima tuvieron una discusión en la vivienda donde ella le estaba dando alojamiento. Según la investigación, Valeria le pidió que se retirara y le arrojó su ropa al piso.

En respuesta, Montoya sacó un arma de fabricación casera y le disparó en el abdomen. Valeria fue trasladada de urgencia al hospital y permaneció más de dos meses internada en terapia intensiva hasta su muerte el 18 de diciembre. La autopsia determinó que el disparo fue la causa de su fallecimiento.

Indignación y dolor por otra mujer asesinada

El caso generó una fuerte reacción de enojo y tristeza por la pérdida de otra mujer a manos de alguien cercano. La condena de 14 años, aunque firme, dejó un debate abierto sobre la severidad de las penas en casos de violencia interpersonal.

Montoya permanece detenido desde octubre de 2024 bajo medidas de coerción. La tragedia deja una ciudad conmocionada y una comunidad que reclama justicia, mientras recuerda la brutalidad de un crimen que pudo haberse evitado.