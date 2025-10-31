La Policía de Neuquén llevó adelante tres allanamientos este viernes por la mañana en el loteo 34 de Colonia Rural Nueva Esperanza, luego de una investigación iniciada el 27 de octubre. El operativo se originó tras la difusión en redes sociales de imágenes donde un grupo de jóvenes efectuaba disparos con armas de fuego contra el paredón del nuevo cementerio, en la margen sur del barrio.

Según informó el comisario inspector Alejandro Cares, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad de Neuquén, el procedimiento se extendió entre las 7 y las 11 de la mañana y contó con intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica.

Incautaciones y una persona demorada

Durante los allanamientos, la policía secuestró municiones, un cargador, réplicas de armas, además de dos motocicletas con números de motor presuntamente adulterados y equipos de radio utilizados para inhibir vehículos. También se hallaron plantas de cannabis activas, por lo que se dio intervención al personal de Antinarcóticos.

Una persona fue demorada y vinculada a la causa, mientras que los investigadores continúan identificando a otros sospechosos que habrían participado en las prácticas de tiro.

“Entendemos que se trata de un grupo numeroso de jóvenes que realiza este tipo de prácticas en un sector urbanizado y transitado”, explicó el comisario Cares en diálogo con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera.

Vecinos alertaron y colaboran con la investigación

La investigación se inició gracias a las denuncias y el aporte de vecinos del barrio Nueva Esperanza, quienes manifestaron su preocupación por los disparos en una zona donde circulan peatones, vehículos y transporte público.

El comisario Cares destacó la importancia de la colaboración vecinal y recordó que los ciudadanos pueden denunciar de forma anónima situaciones sospechosas a través de los grupos de alerta temprana o mediante la página web del Poder Judicial de Neuquén, donde se encuentra disponible un código QR para realizar aportes sin exponer datos personales.

Próximos pasos de la investigación

Desde la Policía de Neuquén indicaron que el operativo podría extenderse a más domicilios en los próximos días, ya que se busca establecer los vínculos entre los involucrados. Los videos difundidos en redes sociales serán clave para identificar a todos los participantes.