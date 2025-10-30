Conmoción en Bariloche por la muerte de un soldado de 23 años durante una práctica oficial

Un soldado voluntario del Ejército Argentino falleció este jueves en Bariloche mientras realizaba ejercicios de natación en el Club Los Pehuenes, como parte de una práctica organizada por la Escuela Militar de Montaña “Teniente General Juan Domingo Perón”. El joven tenía 23 años y era oriundo de Esquel, provincia de Chubut.

Según confirmaron fuentes oficiales, el soldado se descompensó en el agua y fue asistido por personal del club y compañeros de la fuerza. A pesar de los intentos de reanimación, no logró ser estabilizado. El fallecimiento fue constatado por personal médico que arribó al lugar minutos después del episodio. Fue derivado de urgencia al Hospital Privado Regional, pero los médicos no pudieron hacer nada, ingresó sin signos vitales.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Bariloche, que dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso. También se ordenó el relevamiento de testimonios, la revisión de los protocolos de seguridad aplicados durante la actividad y el análisis de las condiciones médicas previas del joven. La causa fue caratulada como “muerte dudosa” en esta etapa preliminar.