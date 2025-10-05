Cayeron en Chimpay tras una denuncia al 0800-DROGAS: desbarataron un kiosco narco

Una denuncia anónima al 0800-DROGAS fue el punto de partida para una investigación que terminó con un kiosco narco desbaratado en Chimpay. La Policía de Río Negro, a través de la Delegación de Toxicomanía de Lamarque, que investigó durante cuatro meses, realizó tres allanamientos y secuestró cocaína, plantas de marihuana y casi 300 mil pesos en efectivo.

El caso se gestó en silencio durante cuatro meses. Todo comenzó cuando un vecino decidió cortar por lo sano y llamar a la línea gratuita (0800 3334124). Desde entonces, los agentes de Toxicomanía empezaron a seguir cada movimiento de los sospechosos, que usaban sus propias casas como centros de venta. El método era simple: los compradores llegaban, dejaban el dinero y se iban con la mercancía.

Con las pruebas sobre la mesa, la Justicia Federal autorizó a realizar un operativo simultáneo en tres viviendas de Chimpay. En una encontraron una planta de cannabis de 45 centímetros, 21 plantines y varios envoltorios con cocaína lista para su distribución. En los otros domicilios, además de más dosis, se incautaron casi 300 mil pesos en efectivo.

El operativo terminó con dos detenidos: un hombre de 35 años y una mujer de 32, ambos imputados por infracción a la Ley 23.737. Todo el procedimiento contó con la participación del COER de Lamarque y Viedma, la Sección Canes de Allen y la División Toxicomanía de San Antonio Oeste.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la investigación nació a partir de una denuncia ciudadana. Una llamada, apenas unos segundos de coraje, alcanzaron para poner en marcha una pesquisa que cerró un punto de venta que venía afectando la tranquilidad del barrio.