El cruce peligroso de Centenario vuelve a ser noticia: dos heridos tras un choque

Un fuerte choque entre una motocicleta y un automóvil se registró este lunes por la tarde en el cruce del CPEM N°1, sobre la Ruta que une Centenario con Cinco Saltos.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas —una joven con una lesión importante en la cadera— y fueron trasladadas al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica.

El siniestro vial involucró a una motocicleta, que circulaba por la Ruta, y un Chevrolet Corsa, que transitaba por calle Belgrano.

Trabajo policial y desvío del tránsito

Personal de Tránsito y de la Comisaría Quinta de Centenario trabajaban en el lugar del hecho para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

El tránsito fue desviado hacia Cinco Saltos por la mano contraria de la Ruta debido a la presencia de la motocicleta y restos plásticos sobre la calzada. El paragolpes trasero del Chevrolet Corsa quedó a un costado de la vía.

Un cruce con reclamos por mayor seguridad

Vecinos de la zona señalaron que se trata de un cruce muy peligroso, donde aún no hay semáforos, aunque su instalación ya fue aprobada por las autoridades.

El sector registra un alto flujo vehicular, lo que aumenta el riesgo de incidentes de tránsito.