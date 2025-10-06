Operativo en 7 de Mayo: objetos robados podrían ser restituidos a vecinos

En el marco de una investigación dirigida por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, personal de la Comisaría 18° de Neuquén llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio 7 de Mayo.

El procedimiento comenzó alrededor de las 8 y finalizó pasadas las 13:30, con resultados positivos. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías correspondiente.

Tres hombres fueron demorados

Durante el operativo, se demoró a tres hombres mayores de edad, sindicados como presuntos autores de distintos hechos delictivos ocurridos en la zona.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que continuará con las diligencias judiciales pertinentes.

Elementos secuestrados

En el lugar se procedió al secuestro de dos armas de fuego tipo revólver, una de ellas calibre .32 con cartuchos completos, y una réplica de pistolón. También se encontraron vainas y municiones de diversos calibres.

Entre los objetos incautados figuran:

Siete bicicletas rodado 29

Varias luminarias de alumbrado público

Un compresor, una aspiradora y planchas de ropa

Una soldadora con sus accesorios y una cortadora de cerámicos

Un masajeador eléctrico y un sistema de cámaras de seguridad con componentes informáticos

Todos los elementos fueron trasladados a la Unidad interviniente para su reconocimiento y posterior restitución a los damnificados.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que la causa continuará bajo supervisión de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que evaluará la participación de los demorados en distintos hechos denunciados en los últimos meses en el oeste de Neuquén capital.