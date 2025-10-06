Roca: la Federal detuvo a una familia por vender cocaína

Tres personas de una misma familia fueron detenidas durante un operativo antidrogas en el el barrio Chacramonte de Roca. En las viviendas allanadas, los federales encontraron cocaína, balanzas de precisión y distintos elementos usados para fraccionar y estirar la droga.

El procedimiento se concretó el viernes, tras varios días de tareas de vigilancia. Los agentes de la División Unidad Operativa Federal Roca irrumpieron en dos viviendas contiguas sobre la calle Las Catalpas, donde se sospechaba que funcionaba como punto de venta de estupefacientes.

En cuestión de minutos, el movimiento del barrio se paralizó: patrulleros, efectivos con chalecos y la irrupción de los perros antidroga marcaron el cierre de una pesquisa que venía en marcha desde hace semanas.

En el interior de las casas, los investigadores hallaron cocaína lista para la venta, varias balanzas digitales y elementos de corte, junto a otros objetos que daban cuenta de la actividad de narcomenudeo. Además, se incautaron teléfonos y documentación que podría vincular a los detenidos con otros vendedores de la región. Los peritajes determinarán el grado de pureza de la droga y la escala del negocio que mantenía la familia.

Entre los tres detenidos hay dos hermanas señaladas como las líderes del grupo. Las mujeres se habrían encargado del manejo diario de las operaciones, mientras que un hermano varón —con antecedentes por un hecho violento todavía bajo investigación en la Justicia provincial— cumplía el rol de “custodio” y logística. Los vecinos contaron que era habitual ver autos detenerse por pocos minutos frente a esas viviendas, un movimiento que terminó levantando sospechas.

La investigación judicial quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de General Roca, a requerimiento del fiscal federal Sebastián Gallardo y con la intervención del secretario Francisco Iglesia Frezzini. Por ahora, los tres acusados permanecen detenidos en la sede de la Unidad Operativa Federal, a disposición de la Justicia. La causa podría derivar en nuevas detenciones si los peritajes confirman vínculos con otras bocas de expendio en la zona norte de la ciudad.