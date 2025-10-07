Alumno de primer año llevó balas a la escuela y amenazó con matar a sus compañeros

La Escuela del Valle de Roca, volvió a estar en el centro de la preocupación pública tras una grave denuncia realizada por padres de alumnos. Según relató Julieta Pistagnesi, madre de un estudiante de primer año, un alumno de 13 años llevó balas al colegio y amenazó con matar a sus compañeros y luego quitarse la vida. El hecho se conoció a partir de un correo institucional enviado el lunes 30, en el que se minimizaban los rumores que circulaban en los pasillos, calificándolos como “cosas de chicos”.

La madre explicó que, tras recibir el mensaje, le preguntó a su hijo qué había ocurrido y él le relató la amenaza. “Nos dijo que un nene nos agredió, llevó balas y dijo que iba a matarnos a todos y después matarse él también”, señaló. La situación generó temor entre las familias, muchas de las cuales decidieron no enviar a sus hijos a clases. “Estamos con psicólogos porque hay miedo de ir a la escuela. Estoy analizando cambiar a mi hijo de colegio porque no puede seguir perdiendo días de clases”, agregó Pistagnesi.

El caso se suma al episodio ocurrido hace unos días en el mismo establecimiento, cuando un alumno de cuarto grado atacó a otro con un tenedor, en un contexto de bullying sostenido que no fue abordado por el equipo directivo ni el gabinete psicopedagógico. En ambos hechos, los padres denunciaron la falta de intervención institucional y la ausencia de convocatorias formales para abordar la situación. “Nunca la escuela llamó a los padres. Nos autoconvocamos. Somos 12 familias, en cursos de 15 chicos”, detalló Pistagnesi.

Según trascendió, el padre del alumno que llevó las balas se dedicaría a la caza de animales, lo que refuerza la preocupación por el acceso a armas y municiones. Las madres manifestaron temor de enviar a sus hijos al colegio y evalúan realizar una denuncia penal si no reciben respuestas concretas. “La escuela minimizó el hecho. No se puede seguir naturalizando la violencia ni el silencio institucional”, advirtieron.

La comunidad educativa exige que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los estudiantes, que se convoque a las familias y se activen protocolos de contención y prevención. Los padres reclaman que se investigue el acceso a las municiones, se evalúe el entorno familiar del alumno involucrado y se refuercen los controles internos.