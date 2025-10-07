Quién es “El Loco David”, el nuevo sospechoso del triple femicidio

La investigación por el brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela se centra ahora en un nuevo sospechoso: “El Loco David”, también conocido como “Tarta”. Los fiscales y la Policía creen que este hombre, de 45 años y nacido en Trujillo, Perú, fue contratado por “Pequeño J”, actualmente detenido en Perú, para ejecutar a las tres jóvenes.

Según los investigadores, “El Loco David” sería un transa peruano radicado en la villa 1-11-14, con vínculos con bandas narco de la zona sur del conurbano bonaerense. Se lo considera el brazo ejecutor de una venganza narco, aunque los motivos exactos del triple femicidio todavía están bajo investigación. La figura del “Tarta” se consolidó a partir de la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, chofer que lo trasladó la noche del crimen desde Florencio Varela a Bajo Flores.

Sotacuro relató que fue contactado por David para un viaje a una “fiesta peruana” y que luego debía buscar una campera en una bolsa. Durante el trayecto, el chofer notó el comportamiento agresivo y extraño del sospechoso: “Se sacó la ropa que estaba mojada y embarrada y la tiró en un contenedor… incluso se quedó en calzoncillos arriba del auto y me decía ‘no me mires sapo’”. También reveló que la camioneta blanca Tracker utilizada en el secuestro de las víctimas pertenecía a David, aunque luego se comprobó que había sido robada.

El viaje del chofer, que se realizó la noche del 19 de septiembre, le fue pagado 600.000 pesos en efectivo al día siguiente. La esposa de Sotacuro declaró que se enteraron de la magnitud del crimen viendo la televisión, cuando su marido reconoció que había llevado a David y sus acompañantes: “Lo llevé al David por ahí… Estuve ahí con mi coche, me voy”, dijo. Tras esas palabras, el hombre abandonó la vivienda y no regresó.

Las autoridades continúan profundizando la investigación para determinar el rol exacto de “El Loco David” en el triple femicidio y esclarecer si actuó como ejecutor directo de la orden de “Pequeño J”. Mientras tanto, la causa sigue abierta, con medidas en curso para identificar vínculos, testigos y pruebas materiales que permitan avanzar en la imputación formal del sospechoso.