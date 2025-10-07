“Nos están juzgando sin saber”: el descargo de la tía de “Pequeño J” tras el triple crimen

En medio de la conmoción que generó el triple crimen de Florencio Varela, la tía de “Pequeño J” salió a desmentir rumores y aclarar la situación. “No hay veracidad en lo que se está diciendo sobre nosotros. Les pedimos respeto y que no se difundan noticias sin fundamentos”, expresó.

La familia se encuentra consternada y espera que las autoridades esclarezcan los hechos. Según fuentes policiales, la investigación sigue su curso y se buscan testigos y evidencias para reconstruir lo sucedido en la escena del crimen.

La tía de “Pequeño J” habló públicamente por primera vez luego del triple crimen en Florencio Varela, visiblemente afectada. “Estamos pasando por un momento muy difícil. Nos están juzgando sin saber y muchas cosas que se dijeron no son ciertas. Por favor, respeto para nuestra familia”, manifestó.

La mujer señaló el impacto de la difusión de información no confirmada, especialmente sobre los menores de la familia: “Entonces yo creo que antes de tener una información y difundirla a nivel nacional, se tiene que tener un poquito de ética, prudencia, integridad, moral, antes de poder sacar tantas cosas, informaciones".

El caso mantiene en alerta a la comunidad local, mientras la investigación policial avanza. La familiar aseguró que la familia continúa colaborando con las autoridades y espera que se haga justicia sin que la prensa ni las redes sociales generen especulaciones que agraven la situación.