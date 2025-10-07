Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, fue encontrada sin vida en el interior de un aljibe de aproximadamente 10 metros de profundidad, en una zona rural de Gobernador Mansilla, Entre Ríos.

El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, y el fiscal Sergio Saliski, quienes estuvieron presentes en el lugar, un paraje conocido como Los Zorrinos, cerca del club de campo El Silencio.

La joven había desaparecido el viernes por la noche, tras salir en su auto y mantener una última comunicación telefónica con un hombre no identificado por su familia. Su vehículo fue hallado con las llaves puestas a casi cuatro kilómetros del casco urbano, lo que activó un operativo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, incluyendo efectivos policiales, bomberos, perros de rastreo y drones.

Las condiciones climáticas complicaron la recolección de pruebas, pero la investigación logró avanzar con allanamientos y análisis de cámaras, teléfonos y testimonios. La policía detuvo a un hombre de 55 años, apodado “Pino”, quien vivía a solo un kilómetro del domicilio de Daiana y había estado en contacto con ella poco antes de su desaparición.

El sospechoso fue arrestado el domingo durante un allanamiento en un galpón que alquilaba en el pueblo. Según informaron las autoridades, intentó manipular un arma de fuego durante el procedimiento, lo que derivó en su inmediata detención por resistencia. En el lugar, también se secuestraron dos celulares y una camioneta Hilux blanca, elementos que están siendo peritados.

La Justicia no descarta ninguna hipótesis y se investiga un posible femicidio, incluyendo la posibilidad de que el lugar del hallazgo haya sido usado para encubrir el crimen. Aunque se mencionó que Daiana ya se había ausentado de su casa en otras ocasiones, su silencio total esta vez encendió las alarmas en su familia, que hizo la denuncia apenas perdió contacto con ella.