Un vecino del paraje La Amandina, cercano a San Martín de Los Andes, sufrió un terrible ataque por parte de tres delincuentes encapuchados con máscaras de payasos ingresaron a su casa, lo golpearon, le robaron y mataron a su perro.

El hecho ocurrió pasadas las 17 del lunes, cuando la víctima de 55 años se encontraba en el patio de su vivienda. Los agresores lo maniataron con un precinto de plástico y procedieron al robo. Antes, le dispararon a su mascota, que había comenzado a ladrar al advertir la presencia de los delincuentes.

Con la misma arma, uno de los asaltantes golpeó en la cabeza al hombre, según informó el sitio de noticias Realidad Sanmartinense. El agredido relató que los tres sujetos le exigían dólares, aunque hasta el momento no se confirmó si lograron llevarse dinero u otros elementos de valor.

El damnificado relacionó el ataque con un hecho ocurrido en diciembre del año pasado, cuando delincuentes le habían robado dinero que guardaba en un automóvil. En esta oportunidad, los asaltantes también revisaron y dañaron el vehículo estacionado en el lugar, aparentemente buscando plata.

Personal policial de la División Tránsito llegó al sitio dos horas después del hecho, debido a las dificultades para ubicar la vivienda dentro del paraje. Las autoridades iniciaron una investigación para dar con los autores del violento asalto, mientras la persona agredida recibió atención médica y se recupera de las lesiones sufridas.