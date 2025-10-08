El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda evaluará su evolución en las próximas horas, aunque todo indica que el Matador no será parte de la convocatoria. La molestia se produjo en la zona de la ingle, cercana a la distensión que había sufrido semanas atrás y que lo mantuvo al margen del equipo durante varias fechas.

Cavani había quedado en el banco en la goleada 5-0 frente a Newell’s en la Bombonera y todo hacía pensar que sumaría minutos nuevamente en el once titular. Sin embargo, la ilusión duró poco: la sobrecarga lo obligó a bajar la intensidad en los trabajos y el cuerpo médico recomendó descanso preventivo.

A los 38 años, el delantero atraviesa una etapa en la que su jerarquía sigue intacta, pero su físico le pasa factura. Desde su llegada a Boca en 2023, Cavani disputó 21 partidos oficiales en 2025, entre torneo local y copas con un registro de 4 goles y 2 asistencias. Sin embargo, las estadísticas también muestran la otra cara: 28 partidos ausentes por diferentes lesiones musculares.

“Él vino teniendo una evolución lógica y también de días con respecto a su lesión. Fue aumentando las cargas hasta el último entrenamiento, pero no intervino en el fútbol formal”, explicó Úbeda tras el último partido, dejando en claro que la recuperación todavía no estaba completa.

Mientras tanto, Boca se prepara para recibir a Barracas Central sin su goleador, con Milton Giménez y Miguel Merentiel como la dupla ofensiva elegida. El Matador, en tanto, seguirá trabajando diferenciado, intentando dejar atrás las molestias que lo persiguen desde su arribo a la Ribera.

Cavani vive un momento de introspección: llegó a Boca para dejar una huella, pero las lesiones le impidieron sostener la regularidad que él mismo anhelaba. Pese a todo, el uruguayo no pierde la motivación ni el vínculo con el plantel. Desde el banco, alienta, acompaña y mantiene la ilusión de volver a gritar un gol en la Bombonera, esa que lo espera con los brazos abiertos… aunque su físico, una vez más, le haya dicho basta.