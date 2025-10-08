Engañó a una joven chaqueña y con 500 mil pesos zafó del juicio por trata

Con apenas 500 mil pesos, un importante productor de frutas finas logró zafar de un juicio por trata de personas con fines de explotación laboral. La víctima, una chica de 18 años, había sido engañada con promesas falsas de trabajo y trasladada desde una comunidad originaria del Chaco hasta Chubut.

Según la investigación, el empresario Enrique Silva la alojó en su chacra “Frutícola Silva”, en El Hoyo, donde la joven terminó limpiando locales y trabajando en una plantación de frutillas de sol a sol, por un salario que nunca llegó.

Prometió pagarle 8 mil pesos semanales, lo que la chica ganaba en un mes, pero después cambió las reglas: “será mensual”, le dijo. También, según su testimonio, la alimentaba con comida vencida y tenía conductas impropias, como abrazarla o tocarla sin su consentimiento.

La historia salió a la luz cuando la madre y la hermana de la joven denunciaron su desaparición ante la Policía del Chaco, al notar que no podían comunicarse con ella y que temía por su vida. El Ministerio de Seguridad de Chubut intervino y un equipo de la Unidad Regional de Esquel logró rescatarla en 2021.

Tres años después, el caso llegó al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Pero en lugar de un debate público, hubo un acuerdo a puertas cerradas. El fiscal Teodoro Nürnberg y la defensora María Alicia Turconi coincidieron en aplicar una “reparación económica”. El juez Alejandro Cabral la homologó al sostener que “hay poca evidencia” y que el dinero era una “solución que armoniza las pretensiones de las partes”. Si la víctima no logra ser localizada, los 500 mil pesos irán al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Así, Silva, que este mismo año ya había sido sobreseído en otra causa donde lo acusaban de drogar y violar a una joven, se fue a su casa sin condena ni antecedentes.