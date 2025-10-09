Un incendio de pastizales generó temor en Balsa Las Perlas

Un incendio de grandes dimensiones generó alarma este miércoles por la noche en Balsa Las Perlas, ya que afectó un amplio sector de pastizales y provocó temor entre los vecinos. El fuego se desató pasadas las 21:30 y se extendió rápidamente por unas seis hectáreas de terreno fiscal, según informaron desde Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

La situación generó gran preocupación entre los vecinos por la proximidad del fuego a sectores habitados. Según relataron algunos residentes, el incendio se habría iniciado hacia el oeste, más allá del área urbana, sobre la costa rionegrina, frente al balneario La Herradura de Plottier, pero del lado opuesto del río.

Frente al avance del fuego, dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente durante varias horas para contener el foco. “Concurren dos dotaciones al sitio sobre avenida del Trabajador; llegado al lugar se procede a la extinción del incendio de pastizales y troncos por una extensión aproximada de 6 hectáreas”, informó Miguel Manquilef, jefe del cuartel de Bomberos de Cipolletti.

Afortunadamente, las tareas lograron evitar que el fuego alcanzara viviendas u otros sectores sensibles. Las labores de control y enfriamiento se extendieron hasta las 2:30 de la madrugada, momento en el que el incendio fue finalmente extinguido.