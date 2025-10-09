Cayó una pareja por narcomenudeo: vendían droga cerca de una escuela

Con instrucción de la fiscalía de Narcocriminalidad de Neuquén, la Policía provincial llevó adelante un allanamiento en el barrio Gamma de Neuquén capital, donde una pareja quedó detenida vinculada a la venta de drogas al menudeo. En el domicilio incautaron envoltorios con estupefacientes, un arma de fuego y municiones.

Las diligencias se realizaron a raíz de una investigación que inició el pasado 25 de agosto, donde la fiscalía solicitó a la Policía que investigue un domicilio ubicado en la calle Chrestía donde aparentemente se comercializaba droga. Con esta información, personal de la división Antinarcomenudeo, dependiente del departamento Antinarcóticos, inició averiguaciones.

La investigación permitió establecer que en el domicilio señalado se producían movimientos compatibles con la venta de drogas al menudeo, en horarios de tarde y noche. Por otro lado, constataron que cerca de la vivienda se encuentra una escuela y que producto de esta actividad hubo conflictos con vecinos.

Con esta información la fiscalía solicitó una orden de allanamiento que se concretó este martes en horas de la tarde y en la cual resultó detenida una pareja sospechosa de llevar adelante la venta de los estupefacientes.

Como resultado del procedimiento se incautaron varios envoltorios de cocaína y de marihuana, dos balanzas de precisión, una de ellas con restos de cocaína, dos teléfonos celulares, un arma de fuego tipo revólver calibre 22, con 3 cartuchos y una vaina servida, 27 cartuchos de arma calibres 22 y un dispositivo DVR.

Al finalizar se dispuso la clausura del lugar, quedando a disposición de la Justicia y futuras resoluciones.

Este procedimiento se realizó en el contexto de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, una de las políticas públicas medulares impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén en materia de Seguridad.