Impactante operativo policial para recuperar auto robado en tiempo récord

Un operativo relámpago coordinado desde la central de monitoreo del 911 RN Emergencias y las nuevas cámaras con lector de patentes (LRP), terminó con un auto robado en Cipolletti de vuelta en manos de su dueño en menos de dos horas.

Todo arrancó pasadas las 3 la madrugada, cuando un vecino de Esquiú al 400 escuchó ruidos en su garaje y descubrió que se llevaban su Toyota Corolla rojo. Al instante llamó al 911 y el personal de la Comisaría 32° salió al lugar, activando a los comandos de Cipolletti y las localidades vecinas

Mientras tanto, los operadores revisaban las cámaras de la ciudad y empezaron a seguir al rodado, registrando cada movimiento y enviando la información a los móviles policiales.

El recorrido quedó completamente documentado: el auto circuló por varias calles y accesos a la Ruta 151, y las cámaras inteligentes con lector de patentes confirmaron que era el vehículo buscado. Todo ese seguimiento permitió organizar un cerrojo policial en el sector norte de la ciudad, sin dejar margen para la fuga.

Una persona de 24 años quedó detenido a disposición de la Justicia

En cuestión de minutos, el auto fue interceptado y el conductor detenido. El vehículo volvió al propietario tras las pericias correspondientes, sin que nadie saliera lastimado.

El detenido es un joven de 24 años, quién quedó alojado en la Comisaría 32° a disposición de la fiscalía de turno, que le formulará cargos por robo.