Seis armas y cientos de balas secuestradas en un allanamiento en Cinco Saltos

Una investigación por amenazas terminó con el hallazgo de un arsenal dentro de una vivienda de Cinco Saltos. La Policía de Río Negro encontró seis armas de fuego y más de 230 municiones de distintos calibres.

El operativo, en una casa de la calle Paraná al 700, fue encabezado por personal de la Comisaría 7°, con apoyo del grupo especial COER. El domicilio estaba bajo la lupa desde hacía días, luego de que los investigadores lograran vincularla a un hecho de amenazas con arma de fuego.

Con una orden judicial en mano, los uniformados entraron al domicilio y se toparon con un escenario impensado: armas de puño, armas largas, una escopeta recortada y cargadores listos para usar.

Entre el material secuestrado hay una pistola calibre 45 modelo 1911, una carabina 22 con once cartuchos, dos revólveres, una escopeta recortada calibre 12 y otra arma larga del mismo calibre. Además, la policía levantó más de 230 municiones de todo tipo: calibre 22, 32, 38, 9mm, 12mm, 28mm, 36mm y hasta un cartucho de guerra 7.62x51. También se encontró una vaina servida, lo que sugiere que alguna de esas armas habría sido disparada recientemente.

El procedimiento duró más de tres horas y terminó con todo el armamento secuestrado y puesto a disposición de la fiscalía, que ahora deberá determinar su origen y legalidad. Ninguno de los vecinos podía creer la cantidad de armas que salían de la casa, ubicada en una zona tranquila de la ciudad.