Desarticulan punto de venta de drogas en Plaza Huincul tras 25 días de investigación

Personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, dependiente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, llevó a cabo este miércoles un allanamiento en una vivienda de Plaza Huincul, donde se desarticuló una boca de expendio de drogas.

El operativo se desarrolló en el barrio Otaño, en una casa que ya había sido allanada en agosto por hechos similares. En el lugar se incautaron dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

La denuncia que inició la investigación

La causa se originó a partir de una denuncia anónima realizada a través de la plataforma “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal, y posteriormente reforzada mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”. Ambas herramientas digitales aportaron información clave que permitió iniciar tareas investigativas.

Durante más de 25 días, los efectivos observaron un constante movimiento de personas que ingresaban a la vivienda por breves lapsos, presuntamente para realizar intercambios de dinero por envoltorios con droga.

Tres personas notificadas y secuestro de estupefacientes

Con los elementos de prueba reunidos, la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del fiscal Dr. Gastón Liotard, ordenó el allanamiento.

Como resultado, tres personas mayores de edad fueron notificadas de imputación penal por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y quedaron en libertad supeditada a la causa.

El procedimiento contó con la colaboración del Grupo Especial GEOP, la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co y el Departamento Comando Radioeléctrico de la misma localidad.

Herramientas para denunciar el narcotráfico en Neuquén

La Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal recordaron que la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas sobre venta o distribución de drogas a través de:

🌐 Página web “Narcoweb” : www.mpfneuquen.gob.ar/narcoweb

📱 Aplicación “Neuquén Te Cuida”, disponible para dispositivos móviles.

Estas vías permiten aportar información de forma segura y contribuir a las tareas de prevención y combate del microtráfico en toda la provincia.