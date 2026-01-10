La Dirección Nacional de Vialidad emitió este sábado por la tarde un comunicado urgente sobre la transitabilidad en la provincia de Chubut, informando el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo.

La decisión fue adoptada de manera preventiva debido al incendio forestal que avanza hacia la zona de camino, con llamas próximas a la calzada y condiciones que representan un riesgo inminente para los conductores.

Según el comunicado, la restricción comenzó a regir a las 15:40 y alcanza a todo tipo de vehículos, sin excepción.

Comunicado de Vialidad Nacional.

Riesgo extremo en la calzada

Desde los organismos de seguridad vial indicaron que la combinación de altas temperaturas, humo denso y radiación térmica reduce significativamente la visibilidad y compromete la seguridad de la circulación.

El foco ígneo se desarrolla en una jornada marcada por temperaturas extremas en la Patagonia, lo que dificulta las tareas de contención que llevan adelante los brigadistas y agrava el impacto del fuego sobre la vegetación lindante a la principal arteria vial de la región cordillerana.

Medidas de seguridad y recomendaciones oficiales

Vialidad Nacional solicitó a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones del personal policial y de las fuerzas que participan del operativo de control desplegado sobre la Ruta 40.

Duración del corte

El estado de transitabilidad se mantendrá interrumpido hasta nuevo aviso, en función de la evolución del incendio forestal y de las tareas de combate del fuego.

Canales de consulta y atención al usuario

Los conductores pueden consultar el estado actualizado de las rutas nacionales a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional.

Contactos habilitados