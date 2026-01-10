Un operativo policial desplegado en las primeras horas del sábado sacudió la tranquilidad de Rincón de los Sauces. Personal del C.E.N.A.F. N° 5 llevó adelante allanamientos simultáneos en el marco de una causa judicial, con un saldo contundente: dos personas aprehendidas, el secuestro de un arma de fuego y el hallazgo de elementos de interés para la investigación.

La diligencia comenzó alrededor de las 7:50, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Justicia de Garantías, con intervención de la Fiscalía Única, a cargo del fiscal subrogante Diego Fermín Azcárate. El procedimiento principal se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Sarmiento y finalizó cerca de las 8:35.

En ese lugar fue aprehendido un hombre de 32 años, quien se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento. Durante el registro, los efectivos secuestraron una pistola calibre 11,25 milímetros, con numeración visible y una inscripción correspondiente a una fuerza de seguridad nacional en su parte móvil. Junto al arma se incautó un cargador metálico y cinco cartuchos calibre .44 Auto CBC.

El operativo también permitió el secuestro de un vehículo Renault Mégane sedán, color gris, y el hallazgo de presuntas sustancias ilícitas. Estos elementos fueron trabajados mediante actas separadas por personal de la Brigada de Investigaciones, que tomó intervención específica en el caso.

En el marco de la misma diligencia judicial, se concretó además la aprehensión de un segundo sujeto, de 30 años, ampliando el alcance del procedimiento y fortaleciendo la causa en curso.

Las personas detenidas, junto con todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, las actuaciones continúan bajo las directivas de las autoridades judiciales competentes, en una investigación que sigue sumando piezas clave.