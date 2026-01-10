Este domingo 11 de enero se realizará la cuarta edición del Lolog E´Ko Trail 2026 una carrera de trail running. La largada está prevista para las 8.30 desde Playa Bonita Lago Lolog con distancias de 4, 12 y 24 kilómetros y que tendrá como epicentro a la cordillerana ciudad de neuquina de San Martín de los Andes.

Desde la organización buscan que Lolog E-Ko Trail sea un Trail de disfrute para todas las edades, además de generar conciencia sobre el cuidado medioambiental. Desde este punto, los corredores dejarán una “Huella viva”, ya que por cada corredor inscripto se plantará un árbol en zonas afectadas por incendios forestales, como aporte directo a la recuperación del ecosistema.

Además, la actividad priorizará el uso de materiales reciclables, incluyendo las medallas entregadas a los participantes, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y reforzar el mensaje de sostenibilidad que identifica a la carrera.

Se invitó a los corredores a correr con la remera que se sientan cómodos, promoviendo el reciclaje, el cuidado del agua y la contaminación emitida por desechos textiles y promoviendo un trail libre de basura.

Al finalizar la competencia, se realizará un encuentro post carrera, pensado como una fiesta para compartir experiencias, recuperar energías y fortalecer el sentido de comunidad entre los participantes.