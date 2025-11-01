El barrio Don Bosco, en la ciudad de Neuquén, se encuentra conmocionado tras el asesinato de un hombre de 29 años ocurrido en la madrugada de este sábado. Según informó el comisario Simón Juárez, el hecho sucedió alrededor de las 5 de la mañana sobre la calle José Domene, a metros de la intersección con Olta.

Efectivos de la Comisaría 41 acudieron al lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre una gresca en la vía pública. Al llegar, encontraron al joven tendido en la calle y convocaron al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), cuyo personal confirmó el fallecimiento en el lugar.

Investigación y operativo policial

La fiscal de Homicidios, Guadalupe Inaudi, dispuso las primeras diligencias para esclarecer el crimen. Entre las medidas adoptadas, se realizó un allanamiento en una vivienda cercana y se secuestró un cuchillo de cocina, presuntamente utilizado en el ataque.

El principal sospechoso fue demorado y permanece bajo custodia mientras continúan las tareas de recolección de pruebas, que incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos.

Una disputa previa entre víctima y agresor

De acuerdo con el comisario Juárez, víctima y agresor se conocían y mantenían una disputa desde principios de año. “La víctima se acercó al domicilio del sospechoso y le recriminó algo. Fue en ese contexto que se produjo el ataque con arma blanca”, detalló el jefe policial.

La herida mortal fue provocada por una puñalada en la espalda, según los primeros informes forenses.

Conmoción entre los vecinos

Durante la mañana, vecinos y familiares de la víctima se concentraron en la zona, visiblemente afectados por lo ocurrido. El caso generó una fuerte sensación de inseguridad en el barrio, que pidió mayor presencia policial en las calles.