Una nueva tragedia sacudió a la provincia de Santa Fe. Una nena de apenas dos años perdió la vida el sábado por la noche tras ser aplastada por la reja de un portón corredizo que se desplomó en el Club Sportivo Rivadavia, ubicado en la localidad de San Genaro.

El hecho ocurrió en el sector gastronómico del predio, donde la niña se encontraba junto a su familia disfrutando de una jornada recreativa. Según informaron medios locales, la estructura metálica cedió de manera repentina, provocando un fuerte impacto que desató escenas de desesperación entre los presentes.

Familiares y bomberos voluntarios intentaron reanimarla en el lugar, mientras se organizaba el traslado de urgencia hacia una clínica cercana. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la pequeña falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

El episodio generó una profunda conmoción en la comunidad y entre los socios del club, una institución emblemática fundada en 1918 que cumple un importante rol deportivo, social y cultural en la zona. En los últimos meses, su equipo de básquet había sido protagonista en la Liga Federal, lo que había revitalizado la vida institucional del espacio.

Tras el trágico hecho, el Club Sportivo Rivadavia emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo pesar” por la muerte de la menor y anunció tres días de duelo.

“Nuestras instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo por el término de 72 horas y suspendidas todas las actividades deportivas por igual término”, informaron las autoridades.

Asimismo, el club señaló que la Justicia será la encargada de determinar las circunstancias que derivaron en el derrumbe del portón, mientras los investigadores trabajan para establecer si hubo fallas estructurales o falta de mantenimiento en la instalación.

El caso se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso peritajes en el lugar y tomó declaraciones a testigos para reconstruir el momento exacto del accidente.