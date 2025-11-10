Un insólito hecho se registró el pasado sábado por la tarde en una zona rural de Gaiman, Chubut, cuando un hombre sufrió un disparo accidental en la pierna mientras descendía de un taxi.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 sobre el Camino Sub Rural 51, entre las chacras 164 y 165. Según informaron fuentes policiales, un patrullero que circulaba por la zona encontró al hombre tendido al costado de la ruta con una herida de bala en la pierna izquierda.

El propio herido relató a los efectivos que el disparo se produjo de manera accidental al bajar del vehículo, cuando el arma que llevaba dentro de un bolso se accionó de forma imprevista. Al revisar sus pertenencias, los policías confirmaron que el hombre portaba un revólver negro con empuñadura marrón, sin la documentación correspondiente.

Ante la situación, los efectivos retiraron el arma y solicitaron asistencia médica inmediata. El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención por la lesión, que no revestía riesgo de vida, y posteriormente quedó detenido.

La fiscal de turno, Verónica Allabart, ordenó el secuestro del arma y la revisión de las pertenencias del detenido. Además, se dispuso que permaneciera bajo custodia por infracción a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, en la figura de portación y tenencia ilegal.

La investigación judicial busca ahora determinar si el arma contaba con número de serie limado, si había sido usada en hechos previos y si el detenido tenía permisos vencidos o inexistentes para su porte.