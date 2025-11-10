Un siniestro vial ocurrió en la tarde de este domingo en la Ruta Provincial 1, entre Viedma y el Balnerario El Cóndor. El hecho involucró a tres vehículos, tras una colisión frontal que no dejó personas lesionadas. Sin embargo, uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia, lo que activó la intervención judicial y el labrado de infracciones por parte de la Policía de Río Negro.

Tras el accidente, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro tomó conocimiento del caso y se dirigió hasta el lugar. Al llegar al kilómetro 19 de la Ruta 1, los efectivos constataron la presencia de un Nissan Tida bastante destruido sobre una de las banquinas, con pérdida del neumático delantero izquierdo, roturas en el tren delantero y el parabrisas astillado frente al asiento del acompañante.

El vehículo era conducido por un joven de 36 años, con domicilio en Viedma, quien retornaba desde el balneario El Cóndor. En la banquina contraria se encontraba estacionada una camioneta Chevrolet S10, cuyo conductor de 34 años, también oriundo de Viedma, se dirigía hacia la costa. Ambos circulaban en sentidos opuestos cuando se produjo el impacto. Además, una camioneta SUV que se desplazaba en el mismo sentido que la Chevrolet sufrió daños menores al frenar bruscamente ante la colisión.

El accidente generó demoras en el tránsito sobre la Ruta 1

Según las primeras investigaciones realizadas por los expertos en seguridad vial, se presume que el Nissan habría invadido el carril contrario, posiblemente en una maniobra de sobrepaso o por distracción. Ante esta hipótesis, se decidió practicar el test de alcoholemia a los conductores involucrados. El resultado del conductor del Nissan arrojó una graduación de 0,86 gramos por litro de alcohol en sangre, lo que motivó la intervención de la fiscal en turno, Paula De Luque.

La funcionaria judicial dispuso que, al tratarse de un hecho con daños materiales y sin lesionados, no era necesario conformar una causa penal. Sin embargo, se instruyó que los conductores gestionen el acuerdo correspondiente a través de sus seguros. Por su parte, la Policía labró un acta de infracción aplicando la Ley Provincial 5.259, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes.