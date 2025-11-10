La búsqueda de Loan Danilo Peña, un niño desaparecido desde junio de 2024 en la provincia de Corrientes, recibió un impulso importante tras la autorización judicial para reactivar los rastrillajes en la ciudad de 9 de Julio, lugar donde fue visto por última vez.

El Juzgado Federal de Goya emitió la Resolución N° 527/2025 que permite el inicio de nuevos operativos, allanamientos y rastrillajes en cuatro lagunas ubicadas cerca del campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113. Estas tareas comenzarán el lunes 10 de noviembre y tendrán una duración inicial de 50 días, aunque podrían extenderse según las condiciones climáticas y los avances obtenidos.

Para llevar adelante estas acciones, se conformó un equipo interinstitucional que incluye al Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes. Además, participan organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

En el marco de la investigación, están procesados por la desaparición del menor Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.