El crimen y abuso de María Florencia Morello, ocurrido en octubre de 2025 en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar impulso tras un importante avance judicial. La causa, que había sido desestimada años atrás, fue reabierta luego de que las autoridades detectaran un registro de un patrón genético que podría ayudar a identificar al autor del hecho.

Con el objetivo de incrementar las posibilidades de obtener información relevante, la Fiscalía General solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe que el caso se incorpore al Programa de Recompensas del Gobierno provincial. En respuesta, el ministro Pablo Coccocioni estableció una recompensa de 25 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan esclarecer o identificar a los responsables, ya sean autores, cómplices, encubridores o instigadores.

La reapertura de la investigación

La investigación fue reasignada a la fiscal Jorgelina Moser Ferro, tras la decisión de reapertura dictada por la fiscal María Cecilia Vranicich mediante la Resolución RJ n.º 53/2025 del 29 de octubre de 2025. Además, la Fiscalía General encomendó que la Unidad Fiscal de Violencias de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) se haga cargo del caso, con la coordinación del Fiscal Regional Jorge Nessier, y se dispuso el apoyo técnico del Laboratorio Forense Zona Norte, a cargo de Consuelo Martí.

María Florencia Morello era originaria de Calchaquí y se había trasladado a la ciudad de Santa Fe para estudiar arquitectura. El día del ataque se dirigía a la terminal de micros cuando fue agredida. Tras permanecer internada cinco días en el Hospital Cullen, falleció. La autopsia reveló que la joven fue asfixiada y presentaba múltiples lesiones: golpes, un ojo destrozado, un brazo roto, fractura de pelvis y signos de violación.

Reabren caso Morello con recompensa de 25 millones

Este nuevo impulso a la investigación busca romper el silencio que durante años impidió que la familia de María Florencia accediera a justicia. La combinación del avance científico con el incentivo económico pretende movilizar a quienes puedan aportar datos clave para desenmarañar este caso que conmocionó a la provincia.