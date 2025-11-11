La Justicia neuquina ordenó la prisión preventiva de L.N.R., acusado de protagonizar una seguidilla de hechos delictivos en la ciudad de Neuquén, entre ellos un violento intento de robo con arma de fuego dentro de una vivienda.

Durante una audiencia realizada recientemente, la asistente letrada de la fiscalía, Nadia Pérez, formuló cargos por robo agravado por escalamiento, portación ilegal de arma de fuego, amenazas agravadas, violación de domicilio y encubrimiento.

Según la fiscalía, el primer hecho ocurrió el 8 de noviembre, cuando el imputado escaló una medianera de más de dos metros, forzó candados y robó dos bicicletas de una vivienda. Las cámaras de seguridad del lugar registraron toda la secuencia.

Al día siguiente, 9 de noviembre cerca de las 9 de la mañana, el mismo hombre habría ingresado a otra casa portando un arma calibre 22. Una vez adentro, apuntó al dueño y lo amenazó con matarlo, aunque el intento terminó frustrado: la víctima logró desarmarlo tras un forcejeo y lo retuvo hasta que llegó la Policía.

Además, la investigación incluye un tercer hecho ocurrido en agosto, cuando el imputado fue detectado encubriendo el robo de una motocicleta.

Durante la audiencia, el fiscal del caso de Robos y Hurtos, Horacio Maitini, pidió la prisión preventiva por tres meses, al considerar que existía riesgo de fuga y que el acusado ya tenía una condena previa bajo libertad condicional. También señaló su falta de arraigo, ya que había declarado distintos domicilios en otras causas.

La defensa no objetó la formulación de cargos, pero pidió evitar la detención, proponiendo presentaciones periódicas y tratamiento médico por problemas de adicciones.

Finalmente, el juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva por dos meses, destacando la gravedad de los hechos, la contundencia de la acusación y el riesgo procesal. Además, ordenó que el acusado sea trasladado a un hospital público para recibir la atención médica solicitada por su defensa.