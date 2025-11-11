La búsqueda de Débora Damaris Bulacio del Valle terminó este martes con un desenlace conmocionante para la comunidad de Necochea. La mujer, de 38 años, había sido vista por última vez el fin de semana en el camping Miguel Lillo, donde se encontraba junto a su pareja. Tras varios días de rastrillajes, efectivos policiales hallaron su cuerpo en un lago lindante al predio.

Fuentes judiciales confirmaron que el principal sospechoso es su novio, Ángel Andrés Gutiérrez, quien fue detenido e imputado por femicidio. El hombre fue trasladado a la fiscalía, donde se negó a declarar y quedó bajo custodia mientras se desarrollan las pericias en el lugar del hallazgo.

El caso es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género de Necochea, que dispuso una serie de peritajes sobre el cuerpo y los elementos secuestrados en la escena, con el objetivo de determinar la mecánica de la muerte y el momento exacto del crimen.

La noticia generó profundo dolor y repudio entre familiares y vecinos que seguían de cerca la búsqueda desde el fin de semana. Se espera que en las próximas horas se brinde una conferencia de prensa para informar los avances de la investigación.