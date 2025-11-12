Una investigación por una serie de hurtos cometidos en el estacionamiento del Portal Patagonia Shopping derivó este martes 11 de noviembre en allanamientos, secuestros y la identificación de dos personas sospechadas de integrar una banda dedicada al robo y fraude con tarjetas.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Comisaría N°17 “La Sirena”, con la colaboración del Departamento UESPO, el Departamento Seguridad Metropolitana y la Oficina de Investigaciones de la Comisaría Segunda, bajo la coordinación de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Según detallaron fuentes policiales, la causa se originó tras los hechos registrados el 8 de noviembre, cuando varias personas denunciaron que les habían sustraído pertenencias y tarjetas desde sus autos estacionados en el centro comercial. Los ladrones habrían utilizado inhibidores de señal para evitar el cierre de los vehículos y luego realizaron compras fraudulentas con la documentación robada.

En los allanamientos, la Policía secuestró teléfonos celulares, equipos de comunicación, inhibidores de señal, municiones y mercadería obtenida de manera ilegal. Además, se incautaron dos vehículos presuntamente utilizados en los ilícitos, dentro de los cuales se hallaron documentación, ganzúas y dispositivos electrónicos.

Durante la tarde, el Departamento Criminalística inspeccionó los autos secuestrados, mientras que el Departamento Antinarcóticos intervino al detectarse sustancias con apariencia de estupefacientes entre los elementos encontrados.

Las investigaciones continúan para determinar si los sospechosos están vinculados con otros robos cometidos bajo la misma modalidad en distintos puntos de Neuquén capital.

Fuentes policiales adelantaron que no se descartan nuevas diligencias en los próximos días, dado que los dispositivos secuestrados podrían aportar información clave sobre el movimiento y la operatoria del grupo.