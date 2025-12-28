Desde la Subsecretaría de Empleo de Neuquén realizaron un balance positivo, anunciando que finalizan el 2025 con un gran crecimiento de su bolsa de trabajo, la articulación con el sistema educativo y una agenda sostenida de capacitaciones para jóvenes y adultos.

“Estamos muy contentos por el resultado de todas las iniciativas que llevamos adelante durante este año porque tuvimos un acercamiento muy cuerpo a cuerpo con la ciudadanía, con todas las franjas etarias y con las distintas necesidades que tiene la ciudad”, afirmó Clara Beverini, subsecretaria de Empleo.

Uno de los principales hitos de la gestión fue el fortalecimiento de Impulsa, la plataforma municipal que conecta a empleadores con personas en búsqueda activa. “Tuvimos mucho movimiento: ya son más de 20.000 las personas inscriptas y muchas empresas registradas. Es una política pública que queremos seguir fomentando”, remarcó.

Durante el año también se desarrollaron prácticas profesionalizantes en articulación con las EPET 8 y 20, además de otras áreas de gobierno y nuevas instituciones educativas interesadas en sumarse. A la par, desde marzo se dictaron talleres para jóvenes orientados al proyecto biográfico y de vida, con más de 650 estudiantes participantes.

Beverini dijo que “trabajamos sobre las alternativas al finalizar la secundaria, la oferta académica y la posibilidad de combinar estudio y trabajo, siempre promoviendo la formación continua”, explicó.

Otro punto destacado fue la Feria Empleo Joven, que renovó su propuesta y convocatoria. “Más de 10 mil estudiantes se acercaron durante dos días al Casino Magic, con capacitaciones, talleres y una demanda enorme del Laboratorio SB para asesoramiento”, señaló.

De cara a 2026, la subsecretaría propone institucionalizar una frecuencia mensual del taller gratuito de armado de CV y actualización laboral. “Disipa muchas dudas tanto en jóvenes como en personas de cualquier edad que necesitan reinsertarse y adaptarse a lo que hoy se pide en el mercado”, concluyó.

En este contexto, desde la subsecretaría de Empleo remarcaron que el desafío principal es sostener y profundizar las políticas públicas que promueven la inclusión laboral, la capacitación permanente y la articulación con el sector privado, educativo y social.