El crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato estremecedor: el ataque habría sido filmado. Mientras la investigación avanza, el lunes será imputada su novia, una adolescente de 16 años, en una causa que expone niveles de violencia extrema y mantiene en vilo a toda la provincia.

El cuerpo de Jeremías fue encontrado el lunes pasado en un galpón ubicado en el barrio Chalet, en un descampado cercano al estadio de Colón. Tenía entre 20 y 23 puñaladas, una escena que desde el primer momento marcó la brutalidad del hecho. El joven había desaparecido el jueves 18 de diciembre y su familia denunció la ausencia horas después.

Ese mismo día también faltaba su novia. La adolescente fue hallada el martes siguiente en buen estado de salud y, horas más tarde, quedó detenida como sospechosa del homicidio. En paralelo, otro menor de 15 años fue arrestado y la Policía continúa buscando a un tercer implicado, también menor de edad.

Con el correr de la investigación, surgió un dato que modificó el rumbo del caso: el asesinato habría sido registrado en video. Para los investigadores, filmar un homicidio es un comportamiento atípico, ya que en la mayoría de los casos los autores intentan ocultar sus acciones. Este elemento abrió nuevas hipótesis y encendió alarmas sobre una posible trama delictiva de alta peligrosidad.

La causa sigue avanzando y este lunes se realizará la audiencia imputativa para la adolescente de 16 años, ordenada por los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía pedirá una medida de encierro en un lugar especializado, similar a una prisión preventiva en el sistema de adultos. Ese mismo día también habrá una audiencia de atribución del hecho para el menor de 15 años detenido, una figura que reconoce la participación en hechos graves, aunque sin consecuencias penales por tratarse de un menor no punible.

En un principio, la principal hipótesis apuntaba a un conflicto vinculado a la relación sentimental entre Jeremías y su novia. Sin embargo, con el avance de las actuaciones, esa teoría perdió fuerza. Según fuentes cercanas al expediente, no hay indicios de celos ni de una relación violenta previa. La adolescente habría declarado que se conocieron por redes sociales, que mantuvieron un vínculo, pero que ya no tenían contacto. Incluso habría señalado que su actual pareja sería el menor de 15 años detenido.

En ese contexto, los investigadores analizan otras posibles motivaciones, como una venganza o una demostración de poder dentro de una red delictiva, hipótesis que se refuerza con la existencia de una supuesta filmación del crimen.

Durante la madrugada del viernes, la Justicia llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos, en los que se secuestraron varios teléfonos celulares. Los dispositivos serán claves para reconstruir qué relación tenían los sospechosos con Jeremías y qué ocurrió en las horas previas al ataque.

Por ahora, la causa cuenta con mucha evidencia material, pero aún resta responder la pregunta central: por qué mataron a Jeremías Monzón. Las audiencias del lunes podrían aportar las primeras respuestas.