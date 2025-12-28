La búsqueda terminó de la peor manera en el sur de Córdoba. En las últimas horas fue encontrado el cuerpo de Franco Carranza, un joven de 29 años que estaba desaparecido desde la previa de Nochebuena, y la noticia generó una profunda conmoción en la localidad de Laboulaye.

El hallazgo se produjo durante un rastrillaje realizado el sábado por la tarde, en un descampado de una zona rural de la localidad. Carranza había sido visto por última vez el 24 de diciembre, y tras perder contacto con él, su familia realizó la denuncia por desaparición, lo que activó un operativo de búsqueda que se extendió por sectores urbanos y rurales.

Tras encontrar los restos, el área fue preservada de inmediato para permitir el trabajo de los peritos y de la Policía Judicial, que llevaron adelante las primeras tareas en el lugar. Por el momento, la causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa” y no se informó oficialmente si el cuerpo presentaba signos de violencia.

Los investigadores aguardan ahora el resultado de la autopsia, que será clave para determinar la causa y el momento de la muerte. Ese informe permitirá avanzar en la investigación y esclarecer qué ocurrió con el joven.

Luego de confirmarse la trágica noticia, Angélica Audano, la madre de Franco, expresó su dolor a través de un mensaje en redes sociales. “Volá alto hijo, que tu alma descanse en paz”, escribió. En otro mensaje, agradeció a quienes participaron de la búsqueda y acompañaron a la familia en los días de angustia. “Ahora solo queda esperar el resultado de la autopsia”, señaló.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes de despedida y apoyo por parte de familiares y amigos. Palabras de tristeza, incredulidad y abrazos al cielo reflejaron el impacto que dejó la muerte de Franco en la comunidad.

Mientras Laboulaye intenta asimilar lo ocurrido, la expectativa está puesta en los resultados forenses, que permitirán arrojar luz sobre un caso que mantiene en vilo a toda la localidad.