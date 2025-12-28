Tras dos años de congelamiento, el presidente Javier Milei evalúa avanzar con una actualización salarial para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. La medida se formalizaría mediante un decreto que el mandatario firmaría este martes y que sería publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, según fuentes oficiales.

La recomposición alcanzaría al Presidente y la Vicepresidenta, además de ministros, secretarios y subsecretarios, cuyos haberes permanecen sin cambios desde el inicio de la gestión. En la Casa Rosada explican que la decisión responde a la fuerte pérdida del poder adquisitivo, que estiman en torno al 60%, y a las dificultades para sostener y atraer perfiles técnicos ante la brecha con los salarios del sector privado.

Desde el entorno presidencial aclararon que el ajuste no superaría los incrementos otorgados al resto de los empleados públicos a través de la paritaria nacional del SINEP. “No habrá un trato diferencial”, remarcan en Balcarce 50, donde buscan despejar cuestionamientos por un eventual privilegio para la cúpula del Gobierno.

Hasta el momento, los salarios brutos rondaban los $4 millones para el Presidente, $3,58 millones para los ministros y $2,8 millones para los subsecretarios. Esos montos quedan muy por debajo de los ingresos del Poder Legislativo, donde un senador percibe alrededor de $9,5 millones, una comparación que en el Ejecutivo suelen poner sobre la mesa para justificar la actualización.

Según el Gobierno, el congelamiento salarial tuvo un impacto directo en el funcionamiento interno: profesionales de áreas estratégicas rechazaron cargos por considerar que la remuneración no era competitiva frente a las ofertas privadas. La recomposición, sostienen, apunta a normalizar esa situación sin romper el criterio de austeridad.

El decreto fue trabajado por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión llega luego de dejar atrás el calendario electoral de octubre y en línea con el compromiso asumido por Milei con su gabinete de revisar los salarios a partir de enero de 2026.