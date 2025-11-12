El jefe Gustavo Beltrán y el subjefe Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte, fueron puestos a disponibilidad al descubrirse que utilizaban a policías y detenidos como albañiles para hacer trabajos en una casa de veraneo.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación de depuración interna de la fuerza provincial, con un operativo encabezado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y la Jefatura de Policía, gracias a una serie de denuncias anónimas. Dos policías quedaron detenidos.

Las acusaciones se realizaron en forma telefónica y alertaron respecto a la circulación inusual de personas con antecedentes penales en la localidad tucumana de El Cadillal y así se dio inició a la investigación reservada que concluyó con las aprehensiones.

Mientras que los reos fueron trasladados al nuevo complejo penitenciario Benjamín Paz, que se encuentra a 54 kilómetros de la capital, Beltrán debió declarar en la unidad de recursos humanos policiales, así como su segundo se vio obligado a entregar su celular.

“Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero esto demuestra que estamos trabajando con firmeza en la depuración interna. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir”, remarcó Agüero Gamboa.

Según el sitio oficial del Gobierno de Tucumán, el ministro precisó que, por decisión del gobernador, los dos efectivos fueron dados de baja de inmediato, al igual que el jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte.

“Los sumarios administrativos siguen su curso y van a ponerse a disposición de la Justicia. Hasta ahora, estamos hablando de 10 u 11 sumarios en trámite. El jefe y el subjefe estuvieron al tanto desde el primer momento. Fueron también defraudados por quienes debían responderles”, añadió Agüero Gamboa.